Рада приняла законопроект о компенсациях за поврежденное и разрушенное жилье

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №7198 о создании госреестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, документ в целом поддержали 275 нардепов. При этом компенсации будут предоставлять исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года. Также, по словам Железняка, среди новация закона - его действие трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился). Кроме этого, закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории. "Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых возведены опорные и внешние конструкции.

Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, которые являются собственниками", - добавил нардеп.

Также проект закона предусматривает, что не смогут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

Железняк добавил, что за поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно - для таких случаев предлагают исключительно восстановление через строительные работы и/или предоставление строительных материалов для них.

"Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы", - написал нардеп.

При этом у владельцев частных домов будет выбор - получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

При этом предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат. Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Также отмечается, что если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.

Желензяк добавил, что срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилое имущество увеличили ко второму чтению - его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

При этом к заявлению необходимо будет приложить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретения недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

А рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации.

Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Согласно законопроекту, источниками финансирования компенсаций могут быть государственный и местные бюджеты; средства международных финорганизаций, кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ и другие.

Экономическая правда