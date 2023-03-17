В Минэнерго хотят заменить разрушенные блоки тепловой генерации малыми модульными реакторами

В рамках "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность сооружения 20 малых модульных реакторов вместо разрушенных войной тепловых энергоблоков.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, посещая одну из энергокомпаний, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это лучшая опция для замены тепловой генерации. Мы будем двигаться в рамках "зеленого перехода" по технологии ММР, это лучшая технология", – сказал он.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что ММР очень перспективны для Украины, и сейчас атомщики совместно с Министерством энергетики разрабатывают много программ с разными мировыми компаниями, которые развивают технологии малых модульных реакторов.

Компания начала сотрудничество в направлении малых модульных реакторов с американскими Westinghouse, предлагающими свой реактор AP-300, NuScale и Holtec International, британской RolIs Royce и еще с несколькими компаниями, с которыми подписаны соответствующие меморандумы.

"В настоящее время над этой темой работает достаточное количество компаний, предлагающих свои проекты. Мы пытаемся отслеживать все происходящее в этой сфере и держим все под контролем, и как только определится технология, с которой мы сможем двигаться, перейдем в плоскость практической реализации", – добавил Котин.

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