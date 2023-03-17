Зеленский подписал первые изменения в бюджет этого года

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8399, предусматривающий внесение первых изменений в госбюджет на 2023 год – увеличение расходов на 5,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВРУ Роксолана Пидласа в Facebook.

Согласно закону расходы бюджета будут увеличены на 5,5 млрд грн:

1,35 млрд грн будет выделено на новую бюджетную программу по модернизации 3 больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове) – за счет кредита от правительства Австрии;

1,28 млрд грн – на гранты для малого и микро-бизнеса из сферы переработки;

1,12 млрд грн – на программу восстановления мостов (стоимостью кредита правительства Великобритании),

1,094 млрд грн – на обустройство пунктов пропуска (кредит правительства Польши),

365,7 млн грн – Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (грант Всемирного банка),

285 млн грн – на закупку беспилотников для мониторинга государственной границы (кредит правительства Польши),

80 млн грн – на закупку спецоборудования для больниц (грант правительства Японии).

Кроме этого, 4,5 млрд грн остатков из программ 2020, 2021 и 2022 годов, а также 62,5% средств Дорожного фонда, которые в 2023 году были выделены на обеспечение безопасности дорожного движения, направят на обновление подвижного состава железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок.

Законом также обеспечивается финансирование для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления. Также он передает Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд.) в Минвосстановление.

Также в изменениях в бюджет предусмотрена страховка для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией общим объемом - до 20 млрд грн в этом году.

Напоминаем:

Верховная Рада 24 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 по увеличению расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн – это первые изменения в госбюджет-2023.