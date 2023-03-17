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TikTok изучает возможные сделки по продаже на фоне возможного запрета в США - СМИ

Пятница, 17 марта 2023, 12:07 - Анастасия Жарикова

Социальная сеть TikTok начала переговоры о продаже с потенциальными покупателями на фоне заявлений американских властей о запрете применения в США.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

"TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные соглашения, которые рассматривались и раньше, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", - сообщили источники, близкие к компании.

Собеседники издания не уточнили, с кем руководство соцсети ведет переговоры. Но в 2020 году возможное сотрудничество обсуждали с американской корпорацией по производству ПО Oracle и американской компанией оптовой и розничной торговли Walmart, которые в случае заключения тогда соглашения смогли взять под контроль дочернюю компанию TikTok в США, пользовательские данные и модерацию контента.

"В четверг, 23 марта, гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле о связях компании с Китаем", - сообщает издание.

Напоминаем:

США стремятся, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе компания может столкнуться с запретом в США.

Белый дом дал американским госучреждениям месяц на удаление приложения.

США
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