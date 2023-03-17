В Киеве и 2 областях возможны ограничения потребления электроэнергии – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии сохраняется на уровне пятницы прошлой недели, работают все виды электростанций. В то же время из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, в Киевской и Житомирской областях.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Работают все виды электростанций. Продолжается половодье, поэтому активно работают гидроэлектростанции. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, в Киевской и Житомирской областях. Для восстановления надежного электроснабжения крупных городов до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим, добавили в компании.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились.

"Энергетическая инфраструктура вдоль линии фронта регулярно подвергается повреждениям из-за артобстрелов. В частности, в ночь на пятницу подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области", - подчеркнули в "Укрэнерго".

При этом продолжаются восстановительные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить надежность электроснабжения", - резюмировали в компании.

Напомним:

В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Также стабилизационные графики применили в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

Экономическая правда