В Киеве и 2 областях возможны ограничения потребления электроэнергии – "Укрэнерго"
Потребление электроэнергии сохраняется на уровне пятницы прошлой недели, работают все виды электростанций. В то же время из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, в Киевской и Житомирской областях.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
"Работают все виды электростанций. Продолжается половодье, поэтому активно работают гидроэлектростанции. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, в Киевской и Житомирской областях. Для восстановления надежного электроснабжения крупных городов до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим, добавили в компании.
В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились.
"Энергетическая инфраструктура вдоль линии фронта регулярно подвергается повреждениям из-за артобстрелов. В частности, в ночь на пятницу подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области", - подчеркнули в "Укрэнерго".
При этом продолжаются восстановительные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками.
"Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить надежность электроснабжения", - резюмировали в компании.
Напомним:
В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Также стабилизационные графики применили в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.
Экономическая правда