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Укр / Рус

В Киеве и области – частичные отключения света

Пятница, 17 марта 2023, 10:29 - Алексей Павлыш

В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Также стабилизационные графики применили в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании объяснили, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

Поэтому по команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайтах.

Экономическая правда

Киев электроэнергия энергетика ДТЭК
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