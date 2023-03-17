В Киеве и области – частичные отключения света
Пятница, 17 марта 2023, 10:29 -
В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Также стабилизационные графики применили в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В компании объяснили, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.
Поэтому по команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайтах.
Экономическая правда