В Киеве и области – частичные отключения света

В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Также стабилизационные графики применили в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании объяснили, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

Поэтому по команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайтах.

Экономическая правда