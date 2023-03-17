За 10 дней Украина не выработала электричества на 200 миллионов: почему

За последние 10 дней Украина ограничила генерации электроэнергии на 200 млн грн вследствие профицита в энергосистеме, который невозможно экспортировать.

Об этом говорится в статье ЭП.

Сейчас в энергосистеме - профицит, то есть электричества внутри страны больше, чем нужно всем потребителям. Он наблюдается ежедневно в отдельные часы.

Однако вместо экспорта эти объемы "сливаются в землю": "Каждый день применяются ограничения генерации, из-за которых теряются десятки миллионов гривен. Только за последние 10 дней это более 200 миллионов гривен", - рассказал собеседник ЭП в правительстве.

В масштабах месяца речь идет о потере десятков миллионов долларов, которые могли бы пойти на восстановление энергосистемы после российских обстрелов, поддержку низких тарифов для населения и подготовку энергетических компаний к следующему отопительному сезону.

Хотя в отдельных регионах Украины до сих пор сохраняются отключения, они связаны с повреждением оборудования. Ремонты на таких объектах продолжаются круглосуточно, а как только появляется возможность доставить электричество к потребителям, это сразу делают.

Однако отключения в Украине происходили и до большой войны, например, из-за ремонта сетей или подстанций, смены трансформатора или повреждения линии электропередачи от непогоды. Как рассказал ЭП собеседник в парламенте, вопрос экспорта на сегодня - исключительно политический, ведь техническая возможность есть.

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