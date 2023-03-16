ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов, несмотря на банковские потрясения

Европейский центральный банк в четверг, 16 марта, повысил все три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов.

Об этом говорится в релизе на сайте ЕЦБ.

Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,75%.

ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне будет оставаться "слишком высокой" в течение длительного времени - новые прогнозы предполагают рост цен выше целевого уровня в 2% к 2025 году, что вызывает главную обеспокоенность многих руководителей ЕЦБ.

Ожидается, что инфляция будет составлять в среднем 5,3% в этом году, 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. При этом в ЭЦБ подчеркнули, что эти прогнозы были сформированы для текущих потрясений на рынках.

"Совет управляющих ЕЦБ внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне. Европейский банковский сектор устойчив, показатели достаточности капитала и ликвидности банков - сильны", - подчеркнул регулятор.

Как пишет Reuters, в четверг утром после нескольких дней потрясений на рынках финансовые инвесторы считали 50% вероятность меньшего шага ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Они также снизили ожидания будущих движений, прогнозируя максимальную ставку на уровне 3,25%, что ниже 4,1%, указанных на прошлой неделе.

На этой неделе акции банков еврозоны падали, испуганные сначала крахом SVB, а затем падением стоимости Credit Suisse, кредитора, долго преследовавшего проблемы.

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Экономическая правда