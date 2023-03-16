НБУ вводит 3-месячный депозитный сертификат под фиксированную ставку в 25%

Нацбанк вводит с 7 апреля трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки и снижает ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.

Об этом во время пресс-брифинга относительно решений Правления НБУ по монетарной политике заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По словам НБУ, ставки по срочным гривневым депозитам и в дальнейшем растут, в том числе благодаря предыдущим мерам Нацбанка. Банки, которые активно повышали ставки в течение последних месяцев, смогли улучшить срочную структуру депозитной базы.

"Однако в крупнейших банках, которые, в частности, пользуются неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции. В результате значительный объем средств населения хранится на текущих счетах. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при условии дальнейшего смягчения административных ограничений", - заявили в НБУ.

По словам Пышного, с целью минимизации указанных рисков правление НБУ решило с 7 апреля 2023 года скорректировать операционный дизайн монетарной политики путем:

введения трехмесячного депозитного сертификата (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки. В НБУ пояснили, что возможности банков размещать средства в таких ДС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей.

Проведение первого количественного тендера по размещению ДС сроком до трех месяцев запланировано на 7 апреля. Детальные параметры участия банков в тендере объявят банкам до 6 апреля 2023 года. Нацбанк планирует использовать этот инструмент как минимум в течение года.

снижение ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.

Также НБУ принял решение, что с 11 мая 2023 года льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.

Пышный пояснил, что введенные меры усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне, что снизит риски для валютного рынка и международных резервов на этапе смягчения валютных ограничений.

По словам НБУ, они, в частности, будут способствовать:

дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно - усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценивания;

развитию культуры сбережений в гривне;

развитию культуры сбережений в гривне; оживлению активности банков на межбанковском рынке;

усилению статуса учетной ставки как действенного инструмента, который имеет значительное влияние на состояние денежно-кредитного рынка и бизнес-поведение экономических агентов.

Депозитный сертификат - долговая ценная бумага эмитированная банком с целью привлечения наличных средств. Депозитный сертификат удостоверяет здепонирование предъявителем в банке определенной суммы на ограниченное время, по истечении которого банк эмитент обязан вернуть эту сумму вместе с указанными процентами. В отличие от срочного депозита, депозитный сертификат, как правило, может быть предметом обращения на вторичном рынке.

Напомним:

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 16 марта, ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% - инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, но все еще высока.

Экономическая правда