В Финляндии назвали способ, который может позволить передать Украине поезда Allegro

Финляндия смогла бы передать Украине скоростные поезда Allegro, ранее курсировавшие между Хельсинки и Санкт-Петербургом, если бы смогла взыскать убытки с РЖД.

Об этом говорится в статье финского издания Demokraatti.

"К сожалению, поезда только наполовину принадлежат Финляндии. Allegro принадлежат компании Karelian Trains, которая была основана совместно российской государственной железнодорожной компанией РЖД и VR, также имеющей внешних финансистов", - пишет автор.

Поезда нельзя продавать или отдавать без единодушного согласия собственников, а его вряд ли будут получены от России.

По мнению опрошенных изданием чиновников и экспертов, ситуация была бы иной, если бы, например, РЖД можно было выставить счет за ущерб от прекращения петербургского движения. Однако приостановка железнодорожного движения между странами в прошлом году была формально собственным решением финнов, хотя и из-за вторжения в Украину и санкций.

"Если бы наше государство нарушило имущественную защиту всего флота Allegro, оно развязало бы России руки, например, национализировать финскую собственность на своей территории. В любом случае, Кремль может сделать это вскоре, но традиционно для этого нужен какой-то законный повод", - пишет автор.

Теоретически Финляндия могла бы отдать Украине половину принадлежащего им парка поездов, то есть два Allegro, но и это было бы невозможно сразу из-за технических задержек контракта.

"Было бы большой удачей, если бы правительство Финляндии нашло на своих счетах настоящую просроченную российскую задолженность в миллион долларов, в обмен на которую поезда можно было бы выкупить по номинальной цене", - резюмируется в статье.

Напоминаем:

Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro, ранее курсировавшие между Петербургом и Хельсинки.