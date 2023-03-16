Тайваньский Foxconn выиграл заказ на производство AirPods: построит завод в Индии за $200 миллионов

Тайваньский производитель Foxconn - ключевой поставщик для Apple - выиграл заказ на производство AirPods и планирует построить завод в Индии стоимостью 200 млн долл для производства беспроводных наушников.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 ознакомленных источника.

"Эта сделка позволит Foxconn, крупнейшему в мире контрактному производителю электроники, который собирает около 70% всех iPhone, впервые стать поставщиком AirPod и подчеркнет усилия ключевого поставщика Apple по дальнейшей диверсификации производства за пределами Китая.

Сейчас AirPods производятся рядом китайских поставщиков", - говорится в сообщении.

Один из источников сообщил, что Foxconn инвестирует более 200 миллионов долларов в новый завод AirPod в Индии в южном индийском штате Телангана. Не сразу было понятно, сколько будет стоить заказ AirPod.

Собеседник агентства рассказал, что должностные лица Foxconn месяцами обсуждали внутри компании, стоит ли собирать AirPods из-за относительно низкой рентабельности производства этого устройства, но в конце концов решили продлить соглашение, чтобы "усилить взаимодействие" с компанией Apple.

"Таким образом, мы с большей вероятностью получим заказы на их новую продукцию", - сказал источник.

По словам источника, решение о создании производства в Индии было принято по требованию Apple.

Foxconn соревнуется с тайваньскими конкурентами, такими как Wistron Corp и Pegatron Corp, чтобы получить больше заказов от Apple, самой дорогой компании мира.

Акции подразделения Foxconn подскочили почти на 9% после того, как Reuters впервые сообщило об этой новости, восстановив предыдущее падение на 2,2%. Акции самого Foxconn выросли на 0,5%.

Аналитики ранее сообщали, что Apple попросила поставщиков, включая Foxconn, производить AirPods в Индии, но такие детали, как размер инвестиций, сроки и то, какие поставщики имеют производственные планы в стране, не разглашались.

Foxconn отказался от комментариев. Apple не сразу ответила на запрос о комментариях.

Напомним:

Партнер Apple - тайваньская компания Foxconn Technology Group - планирует инвестировать около $700 млн в новый завод в Индии, чтобы увеличить местное производство - это свидетельствует об ускорении переноса производства из Китая по мере роста напряженности между США и Китаем.

Экономическая правда