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Партнер Apple Foxconn планирует построить завод за $700 миллионов в Индии вместо Китая

Пятница, 3 марта 2023, 11:33 - Алексей Павлыш

Партнер Apple - тайваньская компания Foxconn Technology Group - планирует инвестировать около $700 млн в новый завод в Индии, чтобы увеличить местное производство - это свидетельствует об ускорении переноса производства из Китая по мере роста напряженности между США и Китаем.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Тайваньская компания планирует построить завод по производству деталей для iPhone на участке площадью 300 акров неподалеку от аэропорта в Бенгалуру, столице южного индийского штата Карнатака, рассказали источники агентства на условиях анонимности.

По словам некоторых собеседников, на заводе также могут собирать телефоны Apple, а Foxconn может использовать этот завод для производства некоторых деталей для своего только зарождающегося бизнеса по производству электромобилей.

"Эта инвестиция является одной из крупнейших на сегодняшний день единовременных затрат Foxconn в Индии и подчеркивает, что Китай рискует потерять свой статус крупнейшего в мире производителя потребительской электроники.

Apple и другие американские бренды ищут альтернативные локации, такие как Индия и Вьетнам. Это переосмысление глобальной цепи поставок, которое ускорилось во время пандемии и войны в Украине и может изменить способ производства мировой электроники", - пишет Bloomberg.

Ожидается, что новая производственная площадка в Индии создаст около 100 тыс рабочих мест. На разветвленном комплексе по сборке iPhone в китайском городе Чжэнчжоу сейчас работает около 200 тыс работников, хотя эта цифра растет во время пикового сезона производства.

Объемы производства на заводе в Чжэнчжоу резко упали накануне новогодних праздников из-за перебоев, связанных с Covid, что заставило Apple пересмотреть свою цепочку поставок, которая зависит от Китая. Решение Foxconn является последним шагом, который свидетельствует о том, что поставщики могут переместить мощности из Китая гораздо быстрее, чем ожидалось.

Индия предложила финансовые стимулы поставщикам Apple, таким как Foxconn.

Экономическая правда

Apple iPhone Индия Китай завод
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