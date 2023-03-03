Партнер Apple Foxconn планирует построить завод за $700 миллионов в Индии вместо Китая

Партнер Apple - тайваньская компания Foxconn Technology Group - планирует инвестировать около $700 млн в новый завод в Индии, чтобы увеличить местное производство - это свидетельствует об ускорении переноса производства из Китая по мере роста напряженности между США и Китаем.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Тайваньская компания планирует построить завод по производству деталей для iPhone на участке площадью 300 акров неподалеку от аэропорта в Бенгалуру, столице южного индийского штата Карнатака, рассказали источники агентства на условиях анонимности.

По словам некоторых собеседников, на заводе также могут собирать телефоны Apple, а Foxconn может использовать этот завод для производства некоторых деталей для своего только зарождающегося бизнеса по производству электромобилей.

"Эта инвестиция является одной из крупнейших на сегодняшний день единовременных затрат Foxconn в Индии и подчеркивает, что Китай рискует потерять свой статус крупнейшего в мире производителя потребительской электроники.

Apple и другие американские бренды ищут альтернативные локации, такие как Индия и Вьетнам. Это переосмысление глобальной цепи поставок, которое ускорилось во время пандемии и войны в Украине и может изменить способ производства мировой электроники", - пишет Bloomberg.

Ожидается, что новая производственная площадка в Индии создаст около 100 тыс рабочих мест. На разветвленном комплексе по сборке iPhone в китайском городе Чжэнчжоу сейчас работает около 200 тыс работников, хотя эта цифра растет во время пикового сезона производства.