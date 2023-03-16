Нефть восстанавливает позиции на фоне новостей о "спасательном круге" для Credit Suisse

В четверг цены на нефть немного восстановились после падения до 15-месячных минимумов на предыдущей сессии, поскольку рынки несколько успокоились после того, как швейцарские регуляторы предоставили банку Credit Suisse финансовый спасательный круг.

Об этом пишет Reuters.

Однако, опасения относительно роста стресса для банков по всему миру привели к тому, что рыночные настроения остались неустойчивыми, и обе эталонные марки потеряли часть прибыли, полученной в начале четверга, когда цена нефти марки Brent выросла более чем на $1.

Как изменились цены

По состоянию на 07:42 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 60 центов, или на 0,8%, до 74,29 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 47 центов или 0,7% до 68,08 доллара за баррель.

В среду, третий день подряд, американская нефть упала ниже 70 долларов за баррель впервые с 20 декабря 2021 года.

Brent потеряла почти 10% с момента закрытия торгов в пятницу, а американская нефть подешевела примерно на 11%.

"Учитывая, что (это) на самом деле обусловлено макроэкономическими факторами, а не нефтяными фундаментальными показателями, WTI может заигрывать с идеей достичь дна на уровне 60 долларов. Но я не вижу полномасштабного обвала", - сказал ведущий аналитик по нефти в аналитической компании Kpler Виктор Катона.

Причины изменения цен

Credit Suisse заявил в четверг, что займет до 54 миллиардов долларов у швейцарского Центробанка, чтобы поддержать свою ликвидность и доверие инвесторов после того, как падение его акций усилило опасения относительно глобального финансового кризиса.

"Настроения на рынке ухудшились, поскольку банковский кризис распространился на Европу из США... Будущая тенденция будет зависеть от уровня беспокойства рынка, даже если фундаментальные показатели не обязательно демонстрируют много медвежьих признаков", - отмечают аналитики Haitong Futures в своем письме к клиентам.

Более оптимистичные прогнозы ОПЕК по спросу на нефть в Китае также поддержали цены на нефть, считает аналитик Phillip Nova Pte Лим Тай Ан.

Напомним:

Credit Suisse обратилась в Национальный банк Швейцарии с просьбой о займе в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка, чтобы выстоять нестабильность в мировой финансовой системе.

Экономическая правда