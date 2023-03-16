Credit Suisse просит $54 миллиарда у Центробанка Швейцарии, чтобы успокоить инвесторов

Credit Suisse обратилась в Национальный банк Швейцарии с просьбой о займе в 54 млрд долларов и предложением выкупить часть долга банка, чтобы выстоять нестабильность в мировой финансовой системе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

Финучреждение займет деньги у центрального банка и сделает тендерное предложение на выкуп до трех миллиардов франков долга, деноминированного в долларах и евро.

Между тем, главный акционер Credit Suisse заявил, что с банком "все в порядке" и он вряд ли будет искать дополнительный капитал.

Такое заявление было опубликовано после безумной торговой сессии, во время которой беспокойство относительно финансового состояния Credit Suisse всколыхнуло мировые рынки, обеспокоило регуляторов в Европе и США и побудило некоторые компании переоценить свои риски в банке.

Такие шаги являются беспрецедентными для крупного швейцарского кредитора со времен финансового кризиса 2008 года и являются самыми масштабными мерами для привлечения финансов в Credit Suisse.

Акции банка упали на 31% в среду на торгах в Цюрихе, а облигации упали до уровней, которые сигнализируют о глубоких финансовых проблемах.

Почва для внезапного падения Credit Suisse была заложена в начале недели, когда инвесторы пытались отойти от банковских рисков после потрясений, вызванных банкротством ряда американских банков.

Акции швейцарского банка упали до самого низкого уровня за всю историю после того, как глава Национального банка Саудовской Аравии заявил, что он не будет увеличивать свою долю в банке выше текущего уровня, составляющего чуть менее 10%.

Напоминаем:

Глава крупнейшего акционера группы Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций швейцарского банка по регуляторным соображениям.





