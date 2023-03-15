Верховный Суд подтвердил штраф Ощадбанка в полмиллиона из-за "Карточки киевлянина"
Верховный Суд признал правомерным решение Антимонопольного комитета о злоупотреблении Ощадбанком монопольным положением, из-за чего на банк был наложен штраф в более 500 тыс грн.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Суд в кассации оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций и признал законным решение АМКУ против Ощадбанка.
Так, государственный банк был оштрафован в конце 2021 года из-за злоупотребления монопольным положением при реализации проекта "Карточки киевлянина".
Комитет установил, что Ощадбанк был единоличным банком-участником проекта и самостоятельно определял порядок и условия открытия и ведения карточных счетов.
В частности, в период с июня 2016 года по декабрь 2021 года банк для получения "Карточки киевлянина" требовал подключения платной услуги СМС-информирования. Кроме того, при регистрации карт в мобильном банкинге Ощад 24/7 платная услуга СМС-информирования активировалась автоматически, а владельцы "Карт киевлянина" вынуждены были соглашаться на такие условия и несли финансовые расходы.
Комитет признал такие действия нарушением закона о защите экономической конкуренции и наложил на Ощадбанк штраф в 503 тыс гривны.
Отмечается, что на момент вынесения решения АМКУ банк прекратил нарушение, но продолжил оспаривать его в судах всех инстанций.
Напоминаем:
Антимонопольный комитет оштрафовал АО "Ощадбанк" на 503,6 тыс грн за неконкурентные условия обслуживания "Карты киевлянина". В банке заявили о несогласии с решением АМКУ.