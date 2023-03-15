Нефть дешевеет до минимумов с декабря 2021 года из-за проблем в банковской сфере

Цены на нефть упали на 5% до самого низкого уровня более чем за год, поскольку беспокойство по Credit Suisse напугало мировые рынки и перечеркнуло надежды на восстановление спроса на нефть в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Первые признаки возвращения к спокойствию и стабильности исчезли после того, как крупнейший инвестор Credit Suisse заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь, что привело к падению акций банка и других европейских ценных бумаг.

"Мы, безусловно, видим, что рынок нефти отделился от запасов нефти, и мы больше сосредоточены на большем крахе мировой экономики", - сказал аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Нефть марки Brent подешевела на 3,53 доллара, или на 4,6%, до 73,92 доллара за баррель к 14:53 по Гринвичу.

Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 3,46 доллара, или на 4,9%, до 67,87 доллара. Оба бенчмарка достигли самого низкого уровня с декабря 2021 года и падают уже три дня подряд.

По состоянию на 18:00 по Киеву Brent торговалась по 73,03 долл за баррель, WTI - 67,19 долл.

По словам Денниса Кисслера, старшего вице-президента по торговле BOK Financial, хедж-фонды ликвидируются из-за роста процентных ставок и экономической неопределенности.

Доллар США также укрепился по отношению к корзине основных валют, что сделало покупку нефти дороже для держателей этих валют.

Ранее нефть выросла на данных, свидетельствующих о том, что экономическая активность в Китае выросла в первые два месяца 2023 года после завершения жестких мер по сдерживанию COVID-19.

Между тем запасы нефти в США выросли на 1,6 миллиона баррелей за неделю до 10 марта до 480,1 миллиона баррелей, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters по росту на 1,2 миллиона баррелей.

Напомним:

Глава крупнейшего акционера группы Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций швейцарского банка по регуляторным соображениям.

Торги акциями швейцарского банка были остановлены поздно утром, поскольку они упали на 20% до новых рекордных минимумов.

Экономическая правда