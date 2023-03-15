Крупнейший инвестор Credit Suisse отказался от дополнительного финансирования: акции банка стремительно падают

Глава крупнейшего акционера группы Credit Suisse, Национального банка Саудовской Аравии, заявил, что не будет покупать больше акций швейцарского банка по регуляторным соображениям.

Об этом пишет Reuters.

"Мы не можем, потому что мы превысили бы 10%. Это регуляторный вопрос", - сказал председатель SNB Аммар Аль Худайри в интервью Reuters. По данным Refinitiv, саудовский банк владеет 9,88% акций Credit Suisse.

Торги акциями швейцарского банка были остановлены поздно утром, поскольку они упали на 20% до новых рекордных минимумов.

Второй крупнейший банк Швейцарии пытается восстановиться после ряда скандалов, которые подорвали доверие инвесторов и клиентов. Отток клиентов в четвертом квартале 2022 года вырос до более 110 миллиардов швейцарских франков (120 миллиардов долларов).

Аль Худайри сказал, что SNB доволен планом выхода из кризиса Credit Suisse и не думает, что ему понадобится больше денег, но также описал инвестиции своего банка как оппортунистические, которые не зависят от времени.

"Мы довольны планом, планом трансформации, который они предложили. Это очень сильный банк", - сказал Аль Худайри в кулуарах конференции в Эр-Рияде.

"Я не думаю, что им понадобятся дополнительные деньги; если вы посмотрите на их коэффициенты, они в порядке. И они работают в условиях сильного регуляторного режима в Швейцарии и других странах", - добавил он.

Саудовский банк приобрел долю в почти 10% в прошлом году после того, как принял участие в привлечении капитала Credit Suisse и обязался инвестировать до 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,5 миллиарда долларов США).

Во вторник Credit Suisse опубликовал свой годовой отчет за 2022 год, в котором говорится о том, что банк обнаружил "существенные недостатки" в контроле за финансовой отчетностью и еще не остановил отток клиентов.

Между тем, как пишет Reuters, в среду на фоне новостей о Credit Suisse мировые рынки снова охватила тревога - заявление о том, что крупнейший инвестор Credit Suisse не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь, привело к очередному падению его акций и европейских акций в целом.

Европейские акции в последний раз упали почти на 2%, акции европейских банков упали на 2,5%, а фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 1%.

Инвесторы бросились обратно в безопасные гавани, доходность двухлетних немецких облигаций снизилась на 21 базисный пункт до 2,71%.

"Цена акций Credit Suisse падает, а государственные облигации растут на фоне этого. Как и раньше, это все еще в значительной степени обусловлено восприятием здоровья банковского сектора, но на этот раз в Европе", - сказал Антуан Буве, старший стратег по вопросам ставок в ING.

Европейский центральный банк все еще склоняется к повышению ставки на полпроцента в четверг, несмотря на потрясения в банковском секторе, учитывая высокую инфляцию, сообщил агентству Reuters источник, близкий к Совету управляющих ЕЦБ.

Экономическая правда