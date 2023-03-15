Регулятор оштрафовал компании ДТЭК в Киеве и области: причины

Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), по итогам внеплановых невыездных проверок наложила на ДТЭК Киевские электросети и ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети по 85 тыс грн штрафа из-за долга перед НЭК "Укрэнерго" за услуги по диспетчеризации.

Об этом стало известно по решениям НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

По результатам проверок было установлено, что компании нарушили требования нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электроэнергии, и лицензионные условия по распределению е/е относительно задолженности НЭК "Укрэнерго" по договорам о предоставлении услуг по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению .

Также регулятор обязал компании до 1 июня 2023 обеспечить полный расчет с "Укрэнерго" за услугу диспетчерского (оперативно-технологического) управления и сообщить об этом НКРЭКУ.

Проверки проводились по обращению НЭК "Укрэнерго" и охватывали деятельность компаний с 1 января 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Задолженность "ДТЭК Киевские региональные электросети" по договорам о предоставлении услуг по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению перед "Укрэнерго" по состоянию на 20 октября 2022 года составила 5 млн грн. Размер аналогичного долга "ДТЭК Киевские электросети" на ту же дату составил 114,1 млн грн.

Задолженность "ДТЭК Киевские региональные электросети" за услуги по диспетчерскому управлению перед НЭК, начиная с августа 2022 года, составляет 284 млн грн.

Как пояснил гендиректор "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда, до введения военного положения компания оплачивала услуги "Укрэнерго" своевременно и в полном объеме.

Однако недополученная ею выручка в январе-октябре 2022 года в размере 1 103 млн грн из-за снижения объемов распределения э/э в условиях войны негативно отразилась на возможностях расчетов по НЭК.

Об аналогичных причинах сообщил и генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь.

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В связи с улучшением ситуации с электроснабжением в целом по Украине увеличилось количество обращений потребителей, в которых они просят не рассматривать свои предварительные жалобы о несоблюдении графиков отключений.

Экономическая правда