Споживачі відкликають свої скарги на обленерго – регулятор скасовує перевірки

У зв'язку з покращенням ситуації з електропостачанням в цілому по Україні збільшилась кількість звернень споживачів, в яких вони просять не розглядати свої попередні скарги щодо недотримання графіків відключень.

Про це повідомляє Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП).

"Результати проведених перевірок свідчать про позитивну динаміку виконання операторами систем розподілу (ОСР) вимог чинного законодавства щодо дотримання графіків відключень та належного інформування про перерви в електропостачанні.

Більшістю ліцензіатів публікуються коректні та зрозумілі для споживачів графіки, в них зазначається початок та кінець відключень", - йдеться у повідомленні.

При цьому регулятор констатує покращення ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі, який має місце протягом останнього часу.

"У зв’язку з цим збільшилась кількість звернень споживачів, в яких заявники просять не розглядати свої попередні скарги на ОСР щодо недотримання графіків відключень.

В свою чергу, це дає підстави регулятору приймати рішення про скасування проведення чергових перевірок, що були заплановані раніше", - додали в НКРЕКП.

Так, на засіданні 7 березня 2023 року НКРЕКП прийняла рішення щодо втрати чинності рішень про проведення позапланових виїзних перевірок "Волиньобленерго" та "Чернівціобленерго".

Економічна правда