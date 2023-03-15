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Законопроект о растаможке авто в "Дії" повторно подадут на рассмотрение Рады

Среда, 15 марта 2023, 12:56 - Анастасия Жарикова

Законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение "Дія" по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Business Breakfast "Форбс Украина", передает Интерфакс-Украина.

"В этом направлении мы точно придем к результату. Сейчас переподаем проект", - сказал он.

По словам министра, планируется задействовать общественность и выносить вопросы в публичную плоскость, чтобы "дожать" этот вопрос.

В феврале в Раде провалили голосование за принятие за основу законопроектов №7466 и №7468 о таможенном оформлении транспортных средств (ТС) через приложение "Действие" и по новой формуле. Они набрали по 212 и 206 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее глава Минцифры отмечал, что растаможка авто в несколько кликов в "Дії" сделает услугу простой и антикоррупционной, поскольку такая процедура предполагает человеческий фактор.

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