В Киеве и в 5 областях сохраняются сетевые ограничения – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии сохраняется на уровне рабочего дня. При этом сохраняются сетевые ограничения в 5 областях и в Киеве.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Отмечается, что работают все виды электростанций.

"Все еще продолжается половодье, поэтому активно работают гидроэлектростанции. Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Возобновлена работа одного из энергоблоков электростанций, что несколько увеличило доступный объем генерирующих мощностей в энергосистеме.

Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - говорится в сообщении.

При этом сохраняются сетевые ограничения на Житомирщине и Харьковщине, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены самые тяжелые повреждения сетям, подчеркнули в "Укрэнерго".

Также все еще имеются сетевые ограничения на Полтавщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве.

"В связи с этим при росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки имеющегося в работе оборудования и аварий.

Для восстановления надежности электроснабжения крупных областных центров до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, надо больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим. В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились", - добавили в компании.

Также подчеркивается, что сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта. В частности, во вторник были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области, а также в Херсонской области.

"В Одесской области "Укрэнерго" завершило аварийно-восстановительные работы. Продолжаются работы по повышению надежности питания.

Также продолжаются восстановительные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить надежность электроснабжения", - резюмировали в "Укрэнерго".

Напомним:

В среду энергосистема продолжает работать почти без ограничений потребителей и имеет резерв мощности, непродолжительные отключения возможны в Житомирской и Киевской областях, заявили в Миэнерго.

Экономическая правда