Энергосистема работает с резервом мощности - Минэнерго

В среду энергосистема продолжает работать почти без ограничений потребителей и имеет резерв мощности, непродолжительные отключения возможны на Житомирщине и Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко.

Отмечается, что в результате повреждений энергосети и их ремонтов в некоторых регионах, в частности на Житомирщине и Киевщине, возможны непродолжительные отключения электроэнергии.

В течение последних суток электроснабжение было восстановлено для пострадавших от вражеских обстрелов районов Запорожской и Днепропетровской областей.