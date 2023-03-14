Стартап OpenAI официально представил GPT-4

Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4, способного воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

Об этом говорится в презентации OpenAI.

Отмечается, что GPT-4 стал более креативным и пригодным для сотрудничества, чем предшественник GPT-3,5. Он может генерировать, редактировать и выполнять творческие и технические письменные задачи, такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя.

Новая модель способна принимать изображения в качестве входных данных и создавать подписи, классификации и анализы.

Также GPT-4 способен обрабатывать более 25 тыс слов текста, позволяя использовать такие случаи, как создание содержимого длинной формы, расширенные разговоры, а также поиск и анализ документов.

"Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5", – рассказывают в компании.

Кроме того, GPT-4 появится на сторонних платформах, таких как Duolingo, Stripe и Khan Academy.

Добавляется, что GPT-4 будет доступен на платной версии чат-бота ChatGPT Plus и как API для разработчиков для создания приложений и служб.

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Экономическая правда