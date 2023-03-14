Немецкий суд отклонил иск "Роснефти" против внешнего управления на ее НПЗ

Суд во вторник отклонил иск российской нефтяной компании "Роснефть" против решения взять под управление ее немецкие дочерние компании и установить контроль над нефтеперерабатывающим заводом Schwedt.

Об этом пишет Reuters.

"Решение Федерального административного суда в Лейпциге поддерживает Германию в том, как она справилась с европейским энергетическим кризисом, включая решение об использовании своего закона об энергетической безопасности.

Согласно этому закону, в сентябре правительство Германии передало немецкое подразделение "Роснефти" под управление отраслевого регулятора, фактически получив контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, совладельцами которого являются Shell и Eni, и который поставляет 90% топлива в Берлин", - пишет агентство.

"Роснефть" владеет 54,17% акций, которые сейчас находятся в доверительной собственности правительства Германии.

"Это хорошая новость для безопасности поставок и будущего PCK Schwedt. Безопасность поставок является главным приоритетом и, следовательно, руководящим принципом", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Министерство сообщило, что планирует продлить управление, которое заканчивается 15 марта, на шесть месяцев.

Юридическая фирма Malmendier Legal, нанятая "Роснефтью", заявила, что решение немецкого суда сделало Германию менее привлекательной для инвесторов.

"Решение суда имеет серьезные последствия, и не только для "Роснефти", - написала фирма в LinkedIn, добавив, что "Роснефть" рассмотрит основания судебного решения, как только оно будет полностью подготовлено, чтобы оценить, какие дальнейшие средства правовой защиты будут применены.

Она также обжалует продолжение государственного управления.

Среди вариантов, которые компания может рассмотреть, - конституционная жалоба в Федеральный конституционный суд или в европейские суды, добавили в Malmendier Legal.

Напомним:

Ранее сообщалось, что правительство Германии взяло под контроль активы "Роснефти", включая три нефтеперерабатывающих завода, поскольку Берлин перешел к полному контролю над энергетической отраслью, чтобы разорвать десятилетия глубокой зависимости от Москвы.

"Роснефть" заявила, что арест ее немецкого подразделения был незаконным, и она будет рассматривать все меры для защиты права собственности на активы.

Экономическая правда