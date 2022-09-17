"Роснефть" считает незаконным арест ее немецкого подразделения

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Российская нефтяная компания ПАО "Роснефть" заявила, что арест ее немецкого подразделения был незаконным, и она будет рассматривать все меры для защиты права собственности на активы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что правительство Германии взяло под контроль активы "Роснефти", включая три нефтеперерабатывающих завода, поскольку Берлин перешел к полному контролю над энергетической отраслью, чтобы разорвать десятилетия глубокой зависимости от Москвы.

В ответ на действия Германии "Роснефть" заявила, что этот шаг означал экспроприацию акционерных активов, в которые она инвестировала 4,6 миллиарда евро для нефтеперерабатывающих мощностей.

Российская компания заявила, что рассмотрит все возможные меры для защиты своих акционеров, включая судебные иски.

Администрация канцлера Олафа Шольца нажала на спусковой крючок после месяцев переговоров, когда правительство пыталось обеспечить, чтобы участие Кремля в его ключевых нефтеперерабатывающих заводах не стало угрозой в его подготовке прекратить закупки российской нефти до конца года.

Несмотря на арест активов, "Роснефть" заявила, что готова обсуждать возможные параметры нового контракта при условии гарантий оплаты за поставленное сырье.

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Напомним:

Многие мировые нефтетрейдеры и банки прекратили сотрудничество с индийской нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy - аффилированной компанией "Роснефти" - из-за санкций Запада против РФ.

Нефтеперерабатывающий завод Schwedt, который частично принадлежит российской "Роснефти", начал перерабатывать американскую нефть, смешанную с российской нефтью Urals.