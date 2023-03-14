Консультации по продлению "зернового соглашения" продолжаются - ООН

В ООН заявили, что консультации по продлению черноморской "зерновой инициативы" продолжаются.

Об этом сообщает yahoo.news.

"Организация Объединенных Наций сделает все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить его непрерывность. Консультации... со всеми сторонами и на разных уровнях продолжаются", - сказал спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаэрке.

Комментарии Лаэрке прозвучали после однодневной встречи в Женеве между высокопоставленными чиновниками России и ООН, которая завершилась тем, что Москва объявила, что не будет против продолжения так называемой черноморской "зерновой инициативы". Однако Россия согласилась продлить соглашение, срок действия которого истекает в субботу, 18 марта, лишь на половину 120-дневного периода первоначального соглашения - 60 дней.

Украина заявила, что это "противоречит" первоначальному соглашению, но не отклонила предложение.

"Это хорошее соглашение... Оно очень хорошо влияет на мировые цены на продовольствие, снижая их, предоставляя продовольствие на рынок в нужные места", — сказал представитель ООН.

Однако остается непонятным, к чему приведут дальнейшие консультации – Лаэрке ответил на вопрос журналистов, что не может сказать, чего ждать 18 марта.

Напоминаем:

Контракт на экспорт украинского зерна из-за контролируемого Россией Черного моря истекает 18 марта.

Ранее СМИ сообщили, что Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по продлению Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставки зерна на мировые рынки.

Инициатива была начата при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, а в ноябре она была продолжена.

Россия заявляет, что "зерновая инициатива" была продлена на 60 дней и назвала это "жестом доброй воли" со своей стороны, в то же время украинская сторона пока не подтверждает заявления РФ.

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