РФ заявляє про продовження "зернової ініціативи" на 60 днів. Київ поки не підтверджує

Росія заявляє, що "зернова ініціатива" була продовжена на 60 днів та назвала це "жестом доброї волі" зі свого боку, водночас українська сторона поки не підтверджує заяви РФ.

Про це заявив прессекратар президента РФ Дмітрій Пєсков.

РФ заявляє, що зернова ініціатива нібито не виконується в частині зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції, зокрема – розблокування транзиту російського аміаку через аміакопровід "Одеса-Тольятті".

"Умови, які узгоджувалися як невід'ємна інтегральна частина угоди, виконані не були. Тому загалом, як ви розумієте, угода не може стояти на одній нозі, тому ... це свого роду, звичайно, жест доброї волі з боку Російської Федерації", – заявив Пєсков.

У коментарі ЕП представники Мінінфраструктури та МЗС офіційно не підтвердили продовження угоди на 60 днів. Як повідомлялося у понеділок, Україна заявляє, що ідея продовження зернової ініціативи на 60 днів замість 120 днів суперечить підписаним разом з ООН та Туреччиною документам. В МЗС підтвердили, що Україна не погоджується з такими умовами.

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Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу