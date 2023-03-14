РФ заявляет о продлении "зерновой инициативы" на 60 дней. Киев пока не подтверждает

Россия заявляет, что "зерновая инициатива" была продлена на 60 дней и назвала это "жестом доброй воли" со своей стороны, в то же время украинская сторона пока не подтверждает заявления РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РФ заявляет, что зерновая инициатива якобы не выполняется в части снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, в частности - разблокирования транзита российского аммиака через аммиакопровод "Одесса-Тольятти".

"Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть соглашения, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, соглашение не может стоять на одной ноге, поэтому ... это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", - заявил Песков.

В комментарии ЭП представители Мининфраструктуры и МИД официально не подтвердили продление соглашения на 60 дней. Как сообщалось в понедельник, Украина заявляет, что идея продления зерновой инициативы на 60 дней вместо 120 дней противоречит подписанным вместе с ООН и Турцией документам. В МИД подтвердили, что Украина не соглашается с такими условиями.

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