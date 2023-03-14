Минэкономики улучшило оценку падения ВВП в прошлом году

Министерство экономики улучшило оценку падения экономики Украины в 2022 году до 29,2% с 30,4%.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Предыдущая оценка сокращения ВВП составляла 30,4%. Изменение обусловлено последними данными от Госстата по падению ВВП Украины в 4 квартале 2022 года.

"Учитывая лучшую динамику четвертого квартала, по оценкам Минэкономики с учетом статистических данных Госстата по итогам года падение ВВП оказалось меньше 30% и составило 29,2%", - отметила первая вице-премьер-министр - экономики Юлия Свириденко.

В то же время в дальнейшем наблюдаются негативные тенденции, которые не дают экономике начать восстанавливаться. В частности, речь идет о подавленном потреблении домохозяйств, которое сосредотачивалось в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости.

Также среди тенденций остается продолжающееся в условиях войны падение инвестиционной активности, которое частично компенсировалось вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установку значительного количества альтернативных источников питания.

Положительную роль сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также дальнейшему расширению финансовых программ поддержки бизнеса.

Сохраняется негативное давление со стороны экспортно-импортных операций из-за саботажа Россией проверок судов в рамках "зерновой инициативы". С другой стороны, поддержкой экспортной деятельности выступали расширение логистических путей в страны ЕС и отмена пошлин и квот на определенный вид продукции.

Напоминаем:

В 4 квартале 2022 года реальный ВВП Украины упал на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года после падения на 30,8% в третьем квартале.