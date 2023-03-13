Всі розділи
Укр / Рус

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Понеділок, 13 березня 2023, 18:50 - Олексій Павлиш

У 4 кварталі 2022 року реальний ВВП України впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року після падіння на 30,8% у третьому кварталі.

Про це йдеться в оперативній оцінці Держстату.

Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).

 

Нагадаємо:

Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши зростання ВВП України у 2023 році з 3,2% до 1%.

У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).

Економічна правда

ВВП Україна Держстат
Матеріали за темою
Мінекономіки оцінило падіння ВВП України в лютому на рівні 26% 8 березня 2023, 14:05
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України цьогоріч до 1% 6 березня 2023, 18:51
Китай оприлюднив найнижчий показник зростання ВВП за більш ніж 25 років 5 березня 2023, 14:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті