Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат
Понеділок, 13 березня 2023, 18:50 -
У 4 кварталі 2022 року реальний ВВП України впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року після падіння на 30,8% у третьому кварталі.
Про це йдеться в оперативній оцінці Держстату.
Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).
Нагадаємо:
Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши зростання ВВП України у 2023 році з 3,2% до 1%.
У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).
Економічна правда