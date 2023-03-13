Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

У 4 кварталі 2022 року реальний ВВП України впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року після падіння на 30,8% у третьому кварталі.

Про це йдеться в оперативній оцінці Держстату.

Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).

Нагадаємо:

Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши зростання ВВП України у 2023 році з 3,2% до 1%.

У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).

Економічна правда