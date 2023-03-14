Цены на нефть снижаются из-за влияния краха SVB на финансовые рынки

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар во вторник, продолжив падение предыдущего дня, поскольку крах банка SVB потряс фондовые рынки и вызвал опасения относительно нового финансового кризиса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 82 цента, или на 1%, до $79,95 за баррель по состоянию на 07:00 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 82 цента, или на 1,1%, до 73,98 доллара за баррель. В понедельник Brent упала до самого низкого уровня с начала января, а WTI - до самого низкого уровня с декабря.

Причины снижения цен

Внезапное закрытие SVB Financial вызвало беспокойство относительно рисков для других банков, связанных с резким повышением процентных ставок Федеральным резервом США за последний год.

Трейдеры уже не ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на следующей неделе, а текущий прогноз - 25 б.п., даже в преддверии публикации данных о потребительских ценах в США во вторник.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что потребительские цены в феврале выросли на 0,4%, что снизит годовой рост ИПЦ до 6,0% в феврале и ознаменует наименьший годовой прирост с сентября 2021 года.

Более сильные, чем ожидалось, показатели потребительской инфляции в США окажут дальнейшее давление на цены на нефть в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики Национального банка Австралии в своей записке.

По словам Леона Ли, аналитика CMC Markets, кроме шоковых волн SVB, цены на нефть также оказались под давлением из-за признаков более слабого, чем ожидалось, восстановления экономики Китая, несмотря на снятие строгих ограничений по COVID-19.

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Экономическая правда