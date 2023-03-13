Экс-главу ГПЗКУ экстрадировали в Украину

В понедельник из Литвы был экстрадирован экс-глава правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", его подозревают в нанесении корпорации ущерба в 60 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием установлено, что в течение июля-октября 2014 года должностные лица ГПЗКУ, в том числе и председатель правления, совместно с представителем международного зернотрейдера организовали продажу зерновой продукции ПАО госкорпорации по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

Зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, через ряд компаний на условиях наложенного платежа было поставлено в Саудовскую Аравию. Средства за поставленное зерно так и не были оплачены, поэтому государственная корпорация понесла убытки на сумму более 60 млн долл.

Как ранее сообщалось ЭП, речь идет об экс-главе ГПЗКУ Петре Вовчуке. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Вовчук находился в розыске с марта 2017 года, а после задержания 31 октября 2019 года пытался получить убежище в Литве, однако получил отказ.

После решения об экстрадиции, подозреваемый обжаловал его якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением РФ, рассказывают в САП. Вовчука экстрадировали через 4 года судебных слушаний.

Сейчас производство в отношении советника экс-главы ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера находятся на рассмотрении в суде. Еще два фигуранта производства пошли на сделку со следствием и оплатили нанесенный ими ущерб в сумме 60 тыс. долл.

Кроме того, в розыске находится еще один подозреваемый по делу.

Напоминаем:

24 января 2017 года детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера.

О том, как и куда выводились средства из госкомпании, читайте в расследовании: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров