Кабмин одобрил изменения в бюджет более чем на пол триллиона: средства направят на оборону

Кабинет Министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен.

Об этом сообщили премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram, глава бюджетного комитета Совета Роксолана Подласа в Facebook.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", – отметил глава правительства.

Шмигаль добавил, что дополнительные финансовые возможности для поддержки армии были привлечены благодаря поддержке международных партнеров.

"В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д.", - отметил глава правительства.

Глава налогового комитета Подласа разъяснила, что источниками покрытия дополнительных расходов стали:

увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования) – 419,3 млрд грн;

увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков) – 60,7 млрд грн;

сокращение расходов на обслуживание государственного долга – 50,3 млрд грн;

уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий – 6,9 млрд грн.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Министерство финансов подготовит проект изменений в государственный бюджет в части расходов.