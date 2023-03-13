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Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Понедельник, 13 марта 2023, 18:50 - Алексей Павлыш

В 4 квартале 2022 года реальный ВВП Украины упал на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года после падения на 30,8% в третьем квартале.

Об этом говорится в оперативной оценке Госстата.

По сравнению с третьим кварталом падение ВВП в четвертом квартале 2022 года оценивается в 4,7% (с учетом сезонного фактора).

Напомним:

Минэкономики пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив рост ВВП Украины в 2023 году с 3,2% до 1%.

В феврале 2023 года падение ВВП Украины составило 26% (±2%), что лучше показателя января - 32% (±2%).

Экономическая правда

ВВП Украина Госстат
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