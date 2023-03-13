Экс-глава Госэнергоэффективности стал советником Кубракова

Валерия Безуса, которого на прошлой неделе Кабмин уволил с должности главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, назначили советником министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"В команде министерства восстановления Валерий Безус будет работать над разработкой и реализацией государственной политики в сфере обеспечения энергетической трансформации, в частности речь идет об использовании в процессе восстановления Украины энергоэффективных инструментов, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива", - говорится в сообщении.

Также Безус будет курировать в министерстве вопросы разработки необходимых реформ для восстановления энергетики.

До назначения советником министра Валерий Безус полтора года возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Напомним:

10 марта Кабинет министров уволил Валерия Безуса с должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, новым председателем назначили Анну Замазееву.

Экономическая правда