Кабмин сменил руководителя Госэнергоэффективности
Пятница, 10 марта 2023, 14:40 -
Кабинет министров уволил Валерия Безуса с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, новым главой назначили Анну Замазееву.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Безус возглавил ведомство в 2021 году, победив в соответствующем конкурсе на должность в январе 2020 года.
До назначения на должность Замазеева была главой Николаевского областного совета.
Также правительство уволило Елену Бояркину с должности государственного секретаря Министерства экономики.
Кроме этого, Валерию Иванову назначили заместителем председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Экономическая правда