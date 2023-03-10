Кабмин сменил руководителя Госэнергоэффективности

Кабинет министров уволил Валерия Безуса с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, новым главой назначили Анну Замазееву.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Безус возглавил ведомство в 2021 году, победив в соответствующем конкурсе на должность в январе 2020 года.

До назначения на должность Замазеева была главой Николаевского областного совета.

Также правительство уволило Елену Бояркину с должности государственного секретаря Министерства экономики.

Кроме этого, Валерию Иванову назначили заместителем председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Экономическая правда