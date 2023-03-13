Лучший результат в истории: Porsche получил почти 40 миллиардов евро годового дохода после IPO

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche, который в прошлом году провел одно из крупнейших IPO в Европе, заявил, что операционная прибыль в 2022 году подскочила на 27% до 6,7 млрд евро на фоне доходов в 37,6 млрд евро.

Об этом пишет Financial Times.

Газета напоминает, что в прошлом году Porsche обогнал свою материнскую компанию VW и стал самым дорогим автопроизводителем региона всего через несколько дней после выхода на биржу.

Гендиректор Porsche Оливер Блюм заявил назвал эти цифры "самым сильным результатом в истории Porsche", объявив, что Porsche выплатит дивиденды в размере 1,01 евро на акцию на общую сумму 911 млн евро.

Напомним:

Немецкий производитель автомобилей Porsche провел публичное размещение акций (IPO), выйдя на Франкфуртскую фондовую биржу – торги стартовали под тикером P911 в четверг, 29 сентября.

В четверг компания Porsche стала самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости, обогнав Volkswagen, поскольку стоимость акций производителя спортивных автомобилей, недавно вышедшего на биржу, резко возросла.

Экономическая правда