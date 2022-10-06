Porsche стал самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости

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В четверг компания Porsche стала самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости, обогнав Volkswagen, поскольку стоимость акций производителя спортивных автомобилей, недавно вышедшего на биржу, резко возросла.

Об этом пишет Reuters.

После роста стоимости акций до 93 евро за штуку, рыночная оценка Porsche поднялась до 85 млрд евро.

Volkswagen оценивают в 77,7 млрд евро, Mercedes-Benz занимает третье место среди европейских автопроизводителей с отметкой 57,2 млрд евро, далее следуют BMW с 47,5 млрд евро и Stellantis с 39,7 млрд евро.

Напомним:

Немецкий производитель автомобилей Porsche провел публичное размещение акций (IPO), выйдя на Франкфуртскую фондовую биржу – торги стартовали под тикером P911 в четверг, 29 сентября.

Мажоритарный владелец концерна – Volkswagen – выставил на IPO 12,5% акций Porsche.

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Экономическая правда