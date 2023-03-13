Биткоин растет после реакции регуляторов США на крах Silicon Valley Bank

Биткоин и другие криповалюты выросли в понедельник после того, как власти США объявили о планах ограничить последствия краха Silicon Valley Bank, а криптовалютная компания Circle заверила инвесторов, что ее привязка к биткоину является безопасной.

Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система объявили о ряде мер по стабилизации банковской системы и заявили, что вкладчики SVB получат доступ к своим депозитам.

Цена стейблкоина USD Coin (USDC) восстановилась до $0,9917, что ближе к его номиналу и выше минимума прошлой недели около $0,88.

На выходных USDC потерял привязку к доллару 1:1 и достиг рекордного минимума в субботу из-за опасений, что Circle - фирма, стоящая за USDC - может быть связана с Silicon Valley Bank.

Генеральный директор Circle Джереми Аллер сообщил, что резервный депозит USDC в размере $3,3 млрд, хранящийся в обанкротившемся Silicon Valley Bank, будет полностью доступен, когда банки США откроются в понедельник.

"Операции Circle с USDC будут открыты для бизнеса, в том числе с новыми автоматизированными расчетами через наше новое партнерство с Cross River Bank", - сказал Аллер.

Биткоин вырос примерно на 8% с воскресных минимумов, торгуясь на уровне $22 568.

Напомним:

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

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Экономическая правда