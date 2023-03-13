В Украине окончательно ликвидировали ГАСИ

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры официально завершило ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции, решение о ее ликвидации было принято Кабмином в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В настоящее время работу приостановили все 24 территориальных органа ГАСИ, закрыто 5420 исполнительных производств по судебным делам.

Все документы ГАСИ передали на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины.

"По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане, которые планировали приобрести жилье", - прокомментировал вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напоминаем:

Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в сентябре 2021 года, вместо нее государственный архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).