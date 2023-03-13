Российские активы производителя шин Continental может купить местная компания – СМИ

Российские активы немецкого производителя шин Continental хочет купить холдинг S8 Capital российского предпринимателя Армена Саркисяна.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника.

При этом S8 Capital не ответила на запрос газеты.

В пресс-службе Continental сообщили, что компания рассматривает различные стратегии, в том числе контролируемый уход с российского рынка.

Представительства компании в России продолжают работать в штатном режиме и в полном объеме выполняют обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами, добавили в пресс-службе.

У Continental в России есть завод по производству шин в Калуге.

Компания находится на продвинутой стадии процесса продажи, включая этот завод, говорил ранее гендиректор Continental Николай Сетзер.

Он не сообщал подробностей возможной сделки.

S8 Captial - холдинг, который изначально занимался созданием IT-решений, но затем стал многопрофильной компанией. В частности, ей принадлежит главный распространитель лотерейных билетов в России - "Технологическая компания "Центр", работающая под брендом "Столото".

В июле 2022 года S8 Capital купила российский бизнес другой уходящей с рынка иностранной компании - американского производителя лифтов и эскалаторов Otis. В декабре стало известно, что его бывшую российскую "дочку" переименовали в "Метеор лифт".

Напомним:

Немецкий производитель шин Continental находится на продвинутой стадии продажи своих российских активов.

Ранее сообщалось, что после российского вторжения в Украину компания закрыла свою фабрику в Калуге, но вскоре была вынуждена временно ее открыть.

"Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса", - заявляли в компании.

Экономическая правда