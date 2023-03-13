Индия будет придерживаться "потолка цен" на российскую нефть - Bloomberg

Индия не будет нарушать западные санкции, покупая у России нефть, в частности, ограничение цен в 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники агентства рассказали, что правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать правила. В то же время, индийские официальные лица официально не заявили, что поддержат санкции и ограничения цен, введенные странами G7 в отношении России.

Индия провела детальную дискуссию с США и другими странами G7 на полях недавней встречи стран G20, которые, похоже, довольны ее соглашениями, рассказал один из собеседников.

Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти после начала вторжения России в Украину больше года назад.

В последние месяцы зависимая от импорта Индия воспользовалась возможностью, предоставленной пониженной ценой на сырую нефть, который стал ключевым инструментом премьер-министра Нарендры Моди для борьбы с энергетической инфляцией.

Чуть больше года назад она почти не покупала российскую нефть, но сегодня рынок Южной Азии стал ключевым для Москвы, которая, в свою очередь, вытеснила других поставщиков.

Обязательство Индии придерживаться лимита цен и продолжать покупать сырую нефть в России появилось на фоне опасений, что будущие потоки могут быть временно ограничены после того, как опасающиеся нарушить санкции финансисты будут требовать больше деталей по закупкам.

Напоминаем:

Западные страны во главе с США установили ограничение цены на экспорт российской нефти в 60 долларов за баррель.

Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/д) в ответ на потолок цен на нее со стороны стран Большой семерки, рынки отреагировали ростом цен.

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