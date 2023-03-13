В некоторых районах Киева - отключение света
Понедельник, 13 марта 2023, 09:23 -
Из-за повреждения оборудования в ряде районов столицы в понедельник применяются стабилизационные отключения.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отключения применяются в четырех районах Киева. Речь идет о Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах.
Причиной называют повреждение оборудования, в результате чего энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.
Напоминаем:
После ночной атаки со среды на четверг 8-9 марта из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения действовали в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.