В некоторых районах Киева - отключение света

Из-за повреждения оборудования в ряде районов столицы в понедельник применяются стабилизационные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отключения применяются в четырех районах Киева. Речь идет о Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах.

Причиной называют повреждение оборудования, в результате чего энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

Напоминаем:

После ночной атаки со среды на четверг 8-9 марта из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения действовали в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.