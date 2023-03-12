Падение цен на нефть и газ стимулирует экономический рост в Европе и США - WSJ

Падение цен на нефть и природный газ снижает расходы домохозяйств, укрепляет доверие и ослабляет давление на государственные бюджеты и может увеличить производство в еврозоне примерно на 1,5%.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Падение цен на энергоносители помогает объяснить неожиданно высокие экономические показатели этого года в США и Европе. Менеджеры цепей поставок по обе стороны Атлантики сейчас настроены более оптимистично, чем за последние месяцы, согласно бизнес-опросам S&P Global, которые считаются надежным индикатором будущего роста.

Выигрыш для домохозяйств, бизнеса и правительств также компенсирует рост стоимости заимствований, поскольку центральные банки повышают процентные ставки, чтобы охладить исторически высокую инфляцию.

Цена барреля нефти упала более чем на треть с середины прошлого года, примерно до 77 долларов со 121 доллара, что ниже довоенного уровня, поскольку рынки приспособились к западному эмбарго на российские поставки и нефть была высвобождена из аварийных резервов.

В Европе базовые оптовые цены на природный газ упали почти на 90% с лета прошлого года, достигнув самого низкого уровня с 2021 года благодаря теплой погоде, экономии и увеличению импорта.

Снижение цен на природный газ означает огромную экономию расходов для Европы, равную около 3,5% валового внутреннего продукта в этом году для Италии и около 2% ВВП для Германии, Португалии и Испании, согласно данным Capital Economics.

В целом, по оценкам Capital Economics и Berenberg Bank, энергетический стимул может увеличить производство в еврозоне примерно на 1,5%, что примерно эквивалентно годовому росту.

Потребительское доверие значительно выросло по обе стороны Атлантики в последние месяцы, сменив прошлогоднее падение. Это может означать, что домохозяйства тратят больше денег, которые они сэкономили во время пандемии, что будет способствовать дальнейшему росту, говорят экономисты.

Напомним:

Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2021 года - тысяча кубометров газа котируется на уровне 461,82 доллара.

В среду цены на нефть снижаются вторую сессию подряд из-за опасений, что более агрессивное повышение процентных ставок в США ударит по спросу, тогда как рынок ожидает дальнейшей ясности относительно запасов.

Экономическая правда.