Нафта падає через намір ФРС продовжувати підвищення ставок

У середу ціни на нафту знижуються другу сесію поспіль через побоювання, що більш агресивне підвищення процентних ставок у США вдарить по попиту, тоді як ринок очікує подальшої ясності щодо запасів.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Станом на 07:30 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до 83,07 дол за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 34 центи, або 0,4%, до 77,24 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

Як Brent, так і WTI впали більш ніж на 3% у вівторок після коментарів голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про те, що центральному банку, ймовірно, доведеться підвищити процентні ставки більше, ніж очікувалося, у відповідь на останні дані по інфляції.

За словами аналітиків, коментарі голови ФРС налякали ринки та призвели до різкого падіння ризикових активів, у тому числі сировинних товарів, за одну ніч.

Також трейдери чекали даних про запаси сирої нафти від Управління енергетичної інформації США пізніше в середу, після того як дані API показали зниження запасів сирої нафти вперше після 10-тижневого накопичення.

Згідно з джерелами на ринку, дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 3,8 млн барелів за минулий тиждень.

Це скорочення перевершило прогнози дев'яти аналітиків, опитаних Reuters, про зростання запасів нафти на 400 тис барелів.

Водночас, згідно з джерелами, запаси бензину зросли приблизно на 1,8 млн барелів, а запаси дистиляту – приблизно на 1,9 млн барелів.

Також на ціни на нафту вплинуло зміцнення долара. Коментарі Пауелла підштовхнули долар США, який зазвичай торгується проти нафти, до досягнення тримісячного максимуму по відношенню до кошика валют.

Індекс долара піднявся до 105,65, збільшившись у вівторок на 1,3% і став найвищим показником з 6 грудня.

Економічна правда