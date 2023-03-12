Нефтяной гигант Saudi Aramco в прошлом году получил более 160 миллиардов долларов чистой прибыли

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Саудовский нефтяной гигант Aramco сообщил о рекордной прибыли в размере 161,1 млрд долларов за 2022 год, что на 46% больше, чем в предыдущем году.

Об этом пишет Reuters.

Aramco является не единственной компанией, сообщившей о росте прибыли. Аналогичные отчеты о росте прибыли в феврале заявили BP, Shell и Chevron.

В 2022 году цены на нефть резко колебались, то растут из-за геополитических беспокойств на фоне войны в Украине, то снижаются из-за слабого спроса со стороны крупнейшего импортера - Китая, а также из-за опасений относительно глобального экономического спада.

"Учитывая то, что мы ожидаем, что нефть и газ будут оставаться важными в обозримом будущем, риски недоинвестирования в нашу отрасль являются реальными, в том числе из-за роста цен на энергоносители", - заявил генеральный директор Aramco Амин Нассер.

В компании также заверили, что планы по увеличению мощностей по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки (б/с) к 2027 году идут по графику.

Капитальные расходы Aramco выросли на 18% до $37,6 млрд в 2022 году, и компания заявила, что ожидает, что в этом году расходы составят около 45-55 млрд долларов, включая внешние инвестиции.

Добавляется, что Aramco объявила дивиденды в размере 19,5 млрд долларов за четвертый квартал, что на 4% больше, чем в предыдущем квартале.

Напомним:

Нефтегазовый гигант Saudi Aramco подписал письмо о намерениях с Geely и Renault о создании новой компании по производству силовых агрегатов, которая сосредоточится на технологиях с низким уровнем выбросов.

Саудовская Аравия повысила большинство цен на свою нефть, поставляемую в страны Азии и Европы, что свидетельствует о росте спроса на нефть в этих регионах.