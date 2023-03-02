Saudi Aramco, Geely і Renault запустять спільне виробництво двигунів і трансмісій

Нафтогазовий гігант Saudi Aramco підписав лист про наміри з Geely і Renault щодо створення нової компанії з виробництва силових агрегатів, яка зосередиться на технологіях з низьким рівнем викидів.

Про це йдеться у заяві Saudi Aramco.

Зазначається, що нова компанія має на меті мати річну виробничу потужність понад п'ять мільйонів двигунів внутрішнього згоряння, гібридних і плагін-гібридних двигунів і трансмісій на рік.

"Aramco підписала лист про наміри стати потенційним міноритарним акціонером у новій компанії з технологій силових агрегатів (PWT), яка буде створена Geely і Renault Group.

Інвестиції Aramco підтримають зростання компанії та сприятимуть ключовим дослідженням і розробкам у сфері синтетичного палива та водневих технологій наступного покоління. Очікується, що Geely і Renault Group збережуть рівні частки в капіталі нової незалежної компанії", - йдеться у повідомленні.

Частка, якою володітиме в ній саудівська компанія, не вказується.

Але на початку року агентство Reuters з посиланням на обізнані джерела повідомляло про переговори щодо участі Saudi Aramco в цій компанії, зазначаючи, що йдеться про частку до 20%.

Geely і Renault матимуть рівні частки в новій структурі, яка має в своєму розпорядженні мережу з 17 заводів з виробництва двигунів і трансмісій, а також 5 науково-дослідних центрів у різних регіонах світу.

Економічна правда