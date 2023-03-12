Рада планирует увеличить военные расходы на 500 миллиардов

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В Верховной Раде планируют изменить бюджет на 2023 год, увеличив военные расходы на 500 млрд гривен.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что увеличение военных расходов на 500 млрд гривен является крупнейшим за всю историю Украины.

По словам первого заместителя председателя комитета, принятие изменений планируется уже на этой неделе.

Ранее ЭП писала, что заложенные в законе о госбюджете объемы финансирования армии не окончательные и должны покрыть потребности Сил обороны в первой половине года. После этого правительство будет вносить изменения в смету, как делало это в 2022 году.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.