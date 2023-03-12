В США планируют создать фонд для защиты депозитов из-за банкротства Silicon Valley Bank
Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который бы позволил регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).
Об этом пишет Bloomberg.
Регуляторы обсуждают новый специальный механизм в разговорах с руководителями банков, надеясь, что создание такой службы успокоит вкладчиков и поможет сдержать любую панику.
Этот механизм является частью планирования агентства на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку распространяется беспокойство относительно ситуации в меньших банков, ориентированных на венчурный капитал и стартап-сообщества.
В пятницу акции First Republic Bank упали на 15%, что увеличило падение банка до 34% за неделю. Фирма сообщила инвесторам в своем заявлении, что ее ликвидность остается высокой, а депозитная база очень диверсифицирована. .
Ряд других региональных кредиторов также увидели падение своих акций после краха SVB, что заставило их заверить в собственной финансовой стабильности.
В тот же день, когда акции PacWest Bancorp упали на 38%, главный исполнительный директор Пол Тейлор заявил, что компания является "эффективным, хорошо диверсифицированным" коммерческим банком.
Напомним:
Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.