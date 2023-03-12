В США планируют создать фонд для защиты депозитов из-за банкротства Silicon Valley Bank

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Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который бы позволил регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

Об этом пишет Bloomberg.

Регуляторы обсуждают новый специальный механизм в разговорах с руководителями банков, надеясь, что создание такой службы успокоит вкладчиков и поможет сдержать любую панику.

Этот механизм является частью планирования агентства на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку распространяется беспокойство относительно ситуации в меньших банков, ориентированных на венчурный капитал и стартап-сообщества.

В пятницу акции First Republic Bank упали на 15%, что увеличило падение банка до 34% за неделю. Фирма сообщила инвесторам в своем заявлении, что ее ликвидность остается высокой, а депозитная база очень диверсифицирована. .

Ряд других региональных кредиторов также увидели падение своих акций после краха SVB, что заставило их заверить в собственной финансовой стабильности.

В тот же день, когда акции PacWest Bancorp упали на 38%, главный исполнительный директор Пол Тейлор заявил, что компания является "эффективным, хорошо диверсифицированным" коммерческим банком.

Напомним:

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.