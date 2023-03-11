Немецкий Schaeffler планирует продать свой бизнес в РФ австрийскому бизнес-партнеру Дерипаски

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Немецкий поставщик автомобильных и промышленных продуктов Schaeffler собирается продать свой бизнес в РФ австрийскому предпринимателю Зигфриду Вольфу, который является деловым партнером российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает Der Spiegel, передает "Укринформ".

По сообщению Der Spiegel, контракт на продажу был подписан в декабре прошлого года, но еще не получил утверждения от российских властей.

Согласно плану, акции будут переданы австрийскому бизнесмену через российскую компанию "ПромАвтоКонсалт", которая входит в наблюдательный совет Schaeffler.

Пресс-секретарь Вольфа подтвердил агентству APA заинтересованность в приобретении бизнеса Schaeffler, но отказался комментировать детали сделки. Schaeffler производит продукцию, которая может использоваться для производства фургонов, используемых российской армией для транспортировки.

Как сообщал Profil, Вольф и Дерипаска, который сейчас находится под санкциями ЕС, США и других стран, ведут совместный бизнес с 2000-х годов, когда российский олигарх скупал австрийские компании.

Напомним:

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.

Верховный суд США отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски, который требовал отменить санкции, наложенные на него в связи с войной РФ против Украины.